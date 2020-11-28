شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل حالتي وفاة و1252 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 166 ألفا و502 حالة.
ولفت البيان إلى أن 741 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 153 ألفا و449 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 148 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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