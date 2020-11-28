القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، السبت، عن قيام طائرة طراز سو-27" باعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.
وبحسب بيانات غرفة العمليات الدفاعية، فإن وسائل الرصد الجوي الروسية كشفت عن هدف جوي يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.
وجاء في البيان: "أقلعت طائرة "سوخوي-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي من أجل التعرف على الهدف الجوي ومنع اختراق الحدود الروسية.
وتابع البيان، تمكن طاقم الطائرة الروسية من تحديد هوية الهدف الجوي على أنها طائرة استطلاع استراتيجية طراز "ار اس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وعقب ذلك قامت بمرافقتها فوق البحر الأسود".
وأكد البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها بعدما غيرت الطائرة الأمريكية مسارها وابتعدت، وتم الحيلولة دون السماح لها باختراق الحدود الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة من طراز "سو-27" تعترض طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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