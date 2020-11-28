شكرا لقرائتكم خبر عن وسط خلافات متفاقمة ..مليشيا الحوثي تصفي مشرفيها في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفاقمت حدة الصراعات بين قيادات مليشيا الانقلاب، وتمكنت مجموعة حوثية من تصفية مشرف المليشيا في منطقة حاضية في مديرية حيس القيادي فضل جعاشي وإحراق سيارته.

وأفادت المصادر، بأن الصراع على الأموال والمنهوبات يزداد بوتيرة عالية في مناطق سيطرة الحوثي، مؤكدة أن من يرفض تسليم ما بحوزته من الأموال للقيادات العليا للمليشيا من قبل المشرفين الذين تربطهم علاقة سرية بالحوثيين يتم تصفيته خصوصاً المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.

ولفتت إلى أن قيادياً آخر كان قد قتل في اليومين الماضيين يدعى فهد المنصوب ويشغل أيضاً مشرف للمليشيا في منطقة المحجر بالمديرية ذاتها.

في غضون ذلك، أجبرت مليشيا الحوثي جميع قياداتها وأعضاء حكومتها الانقلابية على حضور محاضرات طائفية لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي من خلال شاشة تلفزيونية في إحدى القاعات بصنعاء.

وأفادت المصادر أن المليشيا تعاني من إشكالات داخلية ، ويحاول زعيمها عبر تسجيلات مصورة توجيه نصائح لمليشياته وتوجيهها بتوريد الأموال المنهوبة إلى حسابات خاصة بالمليشيا بدلاً عن الحسابات الشخصية.