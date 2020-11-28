شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد لـ«تطعيم شامل» ضد «كورونا» بوزير من أصل عراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

عين بوريس جونسون رئيس، وزراء بريطانيا، ناظم الزهاوي وزيراً مسؤولاً عن توزيع لقاح «كوفيد-19» في إشارة إلى أن الحكومة تستعد إلى برنامج تطعيم شامل.

ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال. وسيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح، على رغم أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، السبت، إن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.