شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابيون يقتلون أربعة اندونيسيين.. أحدهم أحرق حياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالو (اندونيسيا) - أ ف ب

قتل متشددون مرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي أربعة مسيحيين، أحدهم بقطع رأسه وآخر بإحراقه حياً في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات السبت.

وأوضحت الشرطة أن هؤلاء الرجال المسلحين بسيوف وأسلحة نارية وصلوا صباح الجمعة إلى قرية ليمبانتونغوا في وسط الجزيرة وقتلوا أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية.

وأضافت الشرطة أن دوافع الهجوم لم تعرف حتى الآن، مشيرة إلى أنه «لم يتم توقيف أي شخص».

ورجحت السلطات أن تكون جماعة «مجاهدي شرق إندونيسيا» الإرهابية المتمركزة في جزيرة سولاويسي، هي منفذة الهجوم، والتي بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتواجه إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين من سكانها في العالم، أعمال عنف تقوم بها جماعات متطرفة منذ سنوات.

وقال قائد الشرطة المحلية يوجا برياهوتاما: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المهاجمين كانوا بالفعل من التنظيم المتطرف، بعد عرض صور أعضاء هذه المجموعة على الشهود على الهجوم».

وكانت الكنيسة الموقتة خالية عند وقوع الهجوم الذي نفذه حوالي ثمانية مسلحين في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأشار قائد الشرطة إلى أن معظم الناس كانوا لحسن الحظ في منازلهم في ذلك الوقت.

وقال زعيم القرية رفاعي إن الضحايا الأربعة رجال. وأضاف أن أحدهم قتل طعناً وقطع رأس الثاني بينما قتل الثالث لكن لم يكتمل قطع راسه، والرابع احترق حياً في منزله.