الصحة البريطانية: نتائج إيجابية خاطئة لكورونا لـ 1311 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- أ ش أ:

منحت "خدمة الاختبار والتتبع الوطني الإنجليزي" نتائج إيجابية خاطئة لفيروس كورونا المستجد لـ 1311شخصًا في البلاد بسبب أمور تتعلق بمواد كيميائية .

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، السبت، إنه تم إبلاغ عن طريق الخطأ 1311 شخصًا أجروا اختبارات طبية خلال الفترة بين الـ 19 و23 من شهر نوفمبر الجاري بأنهم أظهروا نتائج إيجابية لكوفيد 19.

ويعود الأمر على ما يبدو إلى مشكلة في مجموعة من المواد الكيميائية المستخدمة في إجراء الاختبارات الطبية، ما دعا إلى إبطال النتائج فيما بعد.