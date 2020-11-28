السعودية: مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انفجار بمطعم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لقي شخص حتفه وأُصيب 6 آخرين، السبت، جراء انفجار ناجم عن تسرب غاز، في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما أعلن الدفاع المدني السعودي.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر تويتر: "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".

ونشر حساب لسعودي عبر تويتر مقطع فيديو يوثّق الحادث.

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