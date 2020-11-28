رئيس الوطنية للاتصالات: تقديم خدمات الإنترنت للقطارات بنهاية 2021 (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - طلبنا تراخيص من تنظيم الاتصالات لبناء محطات إنزال كابلات بحرية وداتا سنتر

لا ننافس المصرية للاتصالات وخدمات البنية الأساسية في مصر تحتاج لشركات عديدة

إنشاء محطتين أرضيتين لاستقبال بث طيبة 1 في القاهرة وقنا النصف الأول من العام المقبل

نجري دراسات الجدوى مع مؤسسات دولية لإطلاق طيبة 2

كتب-علاء حجاج:

تنوي الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة على الأسطول الحديث من قطارات السكك الحديدية خلال الربع الأخير من العام المقبل، وذلك بحسب اللواء الدكتور عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات.

وقال مصطفى في حوار مع الخليج 365، إن الشركة تقدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على تراخيص إنشاء محطات إنزال كوابل بحرية وبناء مراكز بيانات "داتا سنتر".

إلى نص الحوار:

ما هي الشركة الوطنية للاتصالات وماذا تقدم للسوق المصري؟

الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، هي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الاتصالات من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية، وتأسست الشركة في عام 2019 بهدف تنمية قطاع البنية الأساسية.

لماذا الاستثمار في البنية الأساسية تحديدًا؟

تطوير وتنمية البنية الأساسية تستلزم استثمارات ضخمة وعائداتها طويلة الأجل، وكثير من الشركات تعزف عن الاستثمار فيها لهذه الأسباب، ولذلك تعمل الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات على تطوير ورفع كفاءة هذه البنية من خلال تطويرها اعتمادا على أحدث التكنولوجيات الحديثة بما فيها تقنيات الأقمار الصناعية.

أطلقت الشركة أول أقمارها الصناعية في العام الماضي، فما الدور الذي قامت به الشركة؟

بالفعل أطلقنا القمر الصناعي طيبة1 في العام الماضي وحاليا هو في المدار الخاص به على مسافة 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض ويدور بشكل متزامن مع الكرة الأرضية، ولعل أبرز مهامنا في هذا الأمر هو إدارة الحمل التجاري للقمر طيبة 1.

ويتيح القمر 22 "سبوتس" بقطر 300 كيلومتر، ليغطي بخدماته مصر بالكامل والسودان وجنوب السودان والأردن ولبنان وليبيا، الأمر الذي يتيح للقمر طيبة 1 تقديم خدماته للدول المجاورة بجانب السوق المصري.

ويمكن من خلال الـ "سبوت" الواحد بث إنترنت فائق السرعة، وهذا يساعد على تقدم مصر بشكل كبير جدًا في سرعات الإنترنت العالمية، ونحن في الشركة الوطنية لدينا رؤية لوضع مصر في قائمة أفضل 10 دول بالعالم في سرعات الإنترنت.

وتتيح خدمات الإنترنت عبر القمر الصناعي الوصول لمناطق يصعب الوصول لها مثل تقديم خدمة الإنترنت على الوحدات المتحركة مثل القطارات والطائرات والسفن.

هل بدأتم في اتخاذ خطوات فعلية في إتاحة خدمات الإنترنت على الوحدات المتحركة؟

بالفعل تم الاتفاق مع كامل الوزير، وزير النقل، على تقديمنا لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للأسطول الحديث من قطارات السكك الحديدية.

ومن المتوقع بدء تقديم الخدمة في الربع الأخير من العام المقبل 2021، وذلك لحين انتهاء بناء المحطات الأرضية لتلقي الخدمة عبر القمر الصناعي وإعادة بثها.

هل يشمل التعاون مع وزارة النقل تطوير مزلقانات السكك الحديدية والتحكم بها عن بُعد؟

بالفعل هذه واحدة من المهام الذي ستقدمها الشركة لقطاع النقل، والاتفاق مع وزير النقل لا يشمل السكك الحديد فقط، ولكن اتفقنا معه على تطوير كل وسائل المواصلات.

هل سيتحمل العميل تكلفة إضافية نتيجة هذه الخدمة؟

هذه تفاصيل لا تخص الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، دورنا ينحصر في تقديم الخدمة للمشغل سواء كانت وزارة أو هيئة أو شركة، وهي من تقوم بإعادة تقديمها للعملاء.

هل لديكم اتفاقات مع شركات المحمول لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة عبر طيبة 1 من خلالكم؟

بالفعل يمكننا مساعدة شركات المحمول في تقديم خدمات الاتصالات في المناطق النائية والتي يصعب بناء شبكات أو أبراج محمول بها وذلك اعتمادا على البث من خلال القمر الصناعي طيبة 1.

ولكن حتى الآن لم نتفق مع شركات المحمول على هذه الخدمات، وذلك حتى ننتهي من تجهيز المحطات الأرضية الخاصة باستقبال بث القمر الصناعي.

متى تنتهي الشركة من تجهيز المحطات الأرضية؟

حاليا تم التعاقد على توريد هذه المحطات وستصل في النصف الأول من 2021، وسيتم بناء محطتين في المرحلة الأولى، واحدة رئيسية في القاهرة والأخرى تبادلية في قنا.

ومن خلال المحطتين نضمن عدم انقطاع الخدمة المقدمة لأي سبب من الأسباب، ففي حال تعطل محطة تقوم الأخرى بتقديم الخدمة نيابة عنها بشكل مباشر.

كذلك سيتم ربط المحطتين بكابلين من الفايبر، بحيث إذا حدث عطل أو انقطاع في واحد من الكابلات يعمل الكابل الآخر بشكل طبيعي، الأمر الذي يضمن عدم انقطاع الخدمة المقدمة لعملائنا عبر القمر الصناعي.

هل هناك خطط لبناء محطات أرضية جديدة؟

بالنسبة للقمر الصناعي طيبة 1 سنبني المحطتين المذكورتين، ولكننا سنبني محطات أخرى لتقديم الخدمة عبر أقمار صناعية تعمل بالمدارات القريبة، حيث يتم الآن الترتيب للاتفاق مع الشركات المثيلة لنا للحصول على الخدمات من أقمارها الصناعية القريبة من مدارنا الفضائي.

هل حصلت الشركة على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمة؟

بالفعل حصلنا على كافة التراخيص اللازمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كذلك نجري الدراسات الخاصة للسوق لتحديد العملاء المستهدفين والأسعار المتوقع بيع الخدمة بها.

هل هناك خطط لإطلاق مزيد من الأقمار الصناعية؟

العمر الافتراضي للقمر الصناعي طيبة 1 هي 15 عامًا وبعدها سيخرج عن مداره، ولذلك لدينا خطة لإطلاق طيبة 2 خلال الفترة المقبلة، وجاري حاليا إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع مؤسسات دولية.

هل لديكم خطط لتقديم الخدمة لدول مجاورة؟

بالفعل لدينا خطط لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية في السودان وجنوب السودان وأوغندا وليبيا، وبدأنا مفاوضات مع بعض هذه الدول لتقديم الخدمة لهم، ولكننا حاليا في مرحلة تدقيق الأسعار تمهيدا لإبرام الاتفاقات التجارية.

هل ستكون الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات منافسًا للشركة المصرية للاتصالات؟

بالعكس، سنكون مكملين للخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات، البنية الأساسية في مصر تحتاج شركات كثيرة وليس شركتين فقط.

السوق يستوعب مزيدًا من اللاعبين، وأنا شخصيًا أتمنى أن تدخل شركات جديدة لتقديم خدماتها في مجال البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.

هل لديكم خطط للاستثمار في مجال الكابلات البحرية الناقلة للإنترنت بين دول العالم؟

القمر الصناعي يحتاج لخدمات إنترنت خاصة به، ولذلك نخطط لإنشاء محطات إنزال كابلات بحرية، وتقدمنا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على ترخيص إنشاء محطة إنزال كابلات بحرية على حدود الجمهورية، وسنستقبل الكابلات البحرية الدولية ونحصل منها على خدمة الإنترنت لبثها للقمر الصناعي طيبة 1 نظرا لاحتياجه لسرعات قوية جدا، ونهدف من خلال محطات الإنزال هذه اجتذاب كابلات بحرية جديدة لتمر من خلال القطر المصري، وكذلك سننشئ مراكز بيانات "داتا سنتر" لاستغلال السرعات العالية للإنترنت من الكوابل التي تمر من خلال محطات الإنزال.