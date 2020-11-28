لماذا ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة في سبتمبر رغم إلغاء بعض التعاقدات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:
قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إنه برغم إلغاء تعاقدات لبعض طلبات التصدير للخارج خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا، إلا أن قيمة صادرات الملابس خلال شهر سبتمبر ارتفعت بنسبة 21%.
بحسب التقرير الصادر من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن قيمة صادرات الملابس خلال شهر سبتمبر ارتفعت إلى 142 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في أغسطس، بنسبة زيادة قدرها 21%.
وأضافت لويس، أن ارتفاع صادرات الملابس خلال سبتمبر يرجع إلى سببين، أحدهما هو أن هناك عدد من المصانع المصرية طلب منها شحنات للخارج مرة أخرى، فتم تصدير جزء من البضاعة المخزنة لديهم.
والسبب الآخر هو طلبات من عدد من الدول بالخارج لاستيراد الملابس الصيفية، لأن السوق العالمي للملابس يخطط حاليا إلى طلبات صيف العام المقبل، وهو ما يعطي نظرة متفائلة بشأن العام الجديد، وفقا لقول لويس.
وقالت لويس، في وقت سابق لمصراوي، إنه تم إلغاء عدد من طلبات التصدير للخارج من قبل العملاء خلال الأشهر الماضية، نتيجة تكدس البضاعة بالمخازن.
وأوضحت لويس، أن حركة البيع بالخارج ضئيلة، وذلك بسبب أزمة كورونا، لذا قرر عملاء الدول الأوروبية والأمريكية إلى عدم الإنتاج بالمصانع أو التأكيد على طلبات التصدير إلا بعد بيع ما لديهم من بضائع بأسواقهم.
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