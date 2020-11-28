وزير الصحة الجزائري: سنختار لقاح كورونا الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- أ ش أ:

قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إن وزارته تدرس مع المجلس العلمي لمكافحة "كورونا" والمعامل والسفارات المختلفة اختيار اللقاح المناسب للفيروس، موضحا أنه سيتم اختيار اللقاح في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأضاف بن بوزيد، السبت، أن الجزائر لديها اتصالات عبر السفراء، مع عدة معامل وشركات في العالم، وكان له لقاءات مع عدة سفراء، منهم سفراء الصين وبريطانيا وروسيا؛ مما سمح بتجميع معطيات ومعلومات عن لقاحاتهم ضد كورونا.

وأوضح أن هناك جانبا تقنيا في مسألة اختيار اللقاح، إذ أن بعض اللقاحات يتلقى فيها المريض الفيروس داخل الدم، ثم يكون مضادات، وهناك لقاحات يتلقى فيها اللقاح داخل الخلايا.

وأكد أن الجزائر محمية خصوصا مع انضمامها لمنظمة "كوفاكس"، مع أكثر من 180 دولة، للعمل مع بعضها البعض من أجل الحصول على اللقاح بأحسن سعر.

وكشف بن بوزيد عن أعراض جديدة لكورونا تسببت في موت المصابين، من بينها تغير حالة كرات الدم الحمراء وتجلط الدم.