وزير الصحة التشيكي: كورونا سيختفي في هذه الحالة.. واللقاح سيكون مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التشيكي يان بلاتني أنه سوف يتم تغطية لقاحات كوفيد-19 من خلال برامج التأمين الصحي للمرضى وسوف تديرها في الأساس الاطباء الممارسون العموميون . وبموجب خطة سابقة كانت فئات مختارة من السكان سوف تتلقى اللقاحات بدون مقابل مادي.

وقال بلاتني إن كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا سيختفي إذا تم تطعيم نسبة كافية من السكان والنسبة المرغوبة هي 70%، حسبما نقله موقع "انترناشونال براغ راديو".

وأضاف أن التطعيمات يجب أن تبدأ في الشهور الأولى من 2021. وتخطط الدولة لحملة إعلانات لتشجيع الأشخاص على تلقي التطعيم.