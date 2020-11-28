محمد اسماعيل - القاهرة - براغ- (د ب أ):
أعلن وزير الصحة التشيكي يان بلاتني أنه سوف يتم تغطية لقاحات كوفيد-19 من خلال برامج التأمين الصحي للمرضى وسوف تديرها في الأساس الاطباء الممارسون العموميون . وبموجب خطة سابقة كانت فئات مختارة من السكان سوف تتلقى اللقاحات بدون مقابل مادي.
وقال بلاتني إن كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا سيختفي إذا تم تطعيم نسبة كافية من السكان والنسبة المرغوبة هي 70%، حسبما نقله موقع "انترناشونال براغ راديو".
وأضاف أن التطعيمات يجب أن تبدأ في الشهور الأولى من 2021. وتخطط الدولة لحملة إعلانات لتشجيع الأشخاص على تلقي التطعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التشيكي: كورونا سيختفي في هذه الحالة.. واللقاح سيكون مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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