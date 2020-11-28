الجزائر: سنختار لقاح كورونا الأسبوع المُقبل

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن وزارته تدرس مع المجلس العلمي لمكافحة "كورونا" والمعامل والسفارات المختلفة اختيار اللقاح المناسب للفيروس، موضحا أنه سيتم اختيار اللقاح في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.



وأضاف بن بوزيد - في تصريحات اليوم /السبت/ - أن الجزائر لديها اتصالات عبر السفراء، مع عدة معامل وشركات في العالم، وكان له لقاءات مع

عدة سفراء، منهم سفراء الصين وبريطانيا وروسيا؛ مما سمح بتجميع معطيات ومعلومات عن لقاحاتهم ضد فيروس "كورونا".



وأوضح أن هناك جانبا تقنيا في مسألة اختيار اللقاح، إذ أن بعض اللقاحات يتلقى فيها المريض الفيروس داخل الدم، ثم يكون مضادات، وهناك لقاحات يتلقى فيها اللقاح داخل الخلايا.



وأكد أن الجزائر محمية خصوصا مع انضمامها لمنظمة "كوفاكس"، مع أكثر من 180 دولة، للعمل مع بعضها البعض من أجل الحصول على اللقاح بأحسن سعر.



وكشف بن بوزيد عن أعراض جديدة لفيروس "كورونا" تسببت في موت المصابين، من بينها تغير حالة كرات الدم الحمراء وتجلط الدم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.