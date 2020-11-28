رئيس وزراء الجزائر: عازمون على ارساء نموذج للطاقة المستدامة للاقتصادية

أكد عبد العزيز جراد الوزيرالأول الجزائري عزم حكومته ارساء نموذج للطاقة المستدامة وارساء أسس انتقال للطاقة يناسب الخصوصية المحلية.
تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، خاصة على أساس الموارد المتجددة".
وقال جراد - في تصريح له اليوم السبت -إن "الحكومة ستعمل على تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل، وكذلك أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول من خلال
وأضاف أنه يمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده ان يفتح آفاقا جديدة من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية المحلية التي ستجد منتجاتها الـمصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما
واعتبرجراد أن هذا التحول سيكون مصحوبا بتنمية الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والتي تتمتع بها كل المناطق الجزائرية مما سيسمح بضمان دخل أكثر استقرارا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تنفيذ سياستها التنموية بعيدا عن بعض المخاطر الخارجية الـمحتملة.
وأوضح أنه سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة تكون مناسبة للـمؤسسات والصناعات الصغيرة والـمتوسطة الكفيلة بخلق فرص عمل وخلق ثروات محلية في إطار مخطط مدروس مسبقا .
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