رئيس وزراء بريطانيا يُعين وزيرًا مسئولًا عن انتشار لقاح كورونا

عين رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسئولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.



وأوضح مجلس الوزراء البريطاني - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن الزهاوي سيقدم تقاريره إلى وزير الصحة،

مات هانكوك، وسيظل وزيرًا للأعمال نائبًا، وسيركز عليه.



وجاء تعيين الزهاوي في أعقاب مطالبات من حزب العمال المعارض للحكومة بتعيين وزيرًا للإشراف على توزيع اللقاح، الذي من شأنه أن يكون متاحًا للمساءلة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت على خلفية شراء معدات الحماية

الشخصية والاختبار والتتبع.



وكانت الحكومة قد حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، بالإضافة إلى أنها أمنت نحو 40 جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لـ20 مليون شخص أو لنحو ثلث سكان المملكة المتحدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.