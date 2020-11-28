ديمة اليحيى.. سعودية تتقلد أول أمين عام لمنظمة التعاون الرقمي الدولية

اختار المجلس الوزاري التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمى، السعودية ديمة اليحيى، لتكون أول أمين عام للمنظمة الدولية حديثة النشأة.

وأعلنت السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان، عن إطلاق” منظمة التعاون الرقمي“، لتكون معنية بتعزيز التعاون فى جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمى.

المسيرة المهنية والعلمية

واليحيى، أكاديمية سعودية حصلت على درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب ونظم المعلومات من جامعة الملك سعود، قبل أن تدخل عالم التقنية وتحقق نجاحات لافتة فى قطاعيه الخاص والحكومى، وتبلغ العام المقبل الأربعين من

عمرها.

وخلال مسيرتها المهنية، عملت اليحيى مستشارة، ومصممة برامج، وقائدة مبادرات رقمية استراتيجية، حيث شغلت العديد من المناصب، وبينها الرئيس التنفيذى للابتكار بمؤسسة ”مسك“، والرئيس التنفيذى لوحدة التحول الرقمي، والرئيس التنفيذى للابتكار فى مايكروسوفت، ورئيس الخدمات الإلكترونية فى وزارة الخارجية.

كما عملت اليحيى فى العديد من المجالس، مثل الاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة والدرونز، ومجلس الاقتصاد والمجتمع الرقمى بالمنتدى الاقتصادى العالمي، والشبكة العالمية لريادة

وومن سبارك

الأعمال، واللجنة التنفيذية لمجموعة الأعمال لقمة العشرين (B20)، واللجنة الاستشارية لسياسة الاقتصاد الرقمى السعودى.

واليحيى هى المؤسس والمدير التنفيذى لمنظمة ”وومن سبارك“ أو ”Woman Spark“ بالإنجليزية، والمعنية بتدريب النساء فى السعودية على صناعة التكنولوجيا منذ الإنشاء فى عام 2013.

وبجانب شهادتها الأكاديمية فى علوم الحاسوب، أكملت اليحيى برنامجين للتعليم التنفيذى حول ثقافة الابتكار والاستراتيجية فى كلية ”هارفارد“ للأعمال، إلى جانب برنامجين آخرين للتعليم التنفيذى حول التحول الرقمي، وتطوير الأعمال، والإدارة المالية فى إنسيد (INSEAD.

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