الصليب والهلال الأحمر: 305 آلاف منزلٍ تضررت من الإعصار بالفلبين

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الأعاصير المتتالية التي ضربت الفلبين دمرت أو تضرر بسببها ما يصل إلى 305 آلاف منزلٍ، مشيرًا إلى أن الأعاصير المتتالية تسببت في إرساء أزمة إنسانية طويلة الأمد في البلاد.



وأضاف الاتحاد، - في تقرير اليوم السبت - أن إعصار مولاف وفامكو متبوعين بإعصار جوني الهائل قد حطما سبل العيش المحفوفة بالمخاطر بالفعل لأكثر من 200 ألف مزارع وصياد وهو ما