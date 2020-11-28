الصليب والهلال الأحمر: 305 آلاف منزلٍ تضررت من الإعصار بالفلبين

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الأعاصير المتتالية التي ضربت الفلبين دمرت أو تضرر بسببها ما يصل إلى 305 آلاف منزلٍ، مشيرًا إلى أن الأعاصير المتتالية تسببت في إرساء أزمة إنسانية طويلة الأمد في البلاد.
ستتردد عواقبه الاجتماعية والاقتصادية عبر المجتمعات الريفية ومجتمعات صيد الأسماك لأشهر أو حتى سنوات مقبلة.
وأضاف الاتحاد، - في تقرير اليوم السبت - أن إعصار مولاف وفامكو متبوعين بإعصار جوني الهائل قد حطما سبل العيش المحفوفة بالمخاطر بالفعل لأكثر من 200 ألف مزارع وصياد وهو ما
ولفت التقرير إلى أن ملايين المضارين من هذه الأعاصير كانوا بالفعل يعانون من صعوبات اقتصادية واجتماعية هائلة بسبب القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.
وأعرب رئيس الصليب الأحمر الفلبيني في التقرير- عن مخاوف متزايدة بشأن مئات الآلاف من العائلات التى فقدت
ولفت الاتحاد الدولي إلى أنه عدل من نداء الطوارئ الخاص بالأزمة فى الفلبين إلى 10.8 مليون فرنك سويسرى لدعم ما لايقل عن 120 ألف شخصًا انقلبت حياتهم رأسًا على عقب، مشيرًا إلى أنه كان قد تم الإفراج بالفعل عن 1.15 مليون فرنك سويسرى من صندوق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولى لتقديم الإغاثة والدعم الفوري للمجتمعات المتضررة من الأعاصير والفيضانات.
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