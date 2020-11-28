بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستأنفان التفاوض حول اتفاق تجاري قبل انتهاء المدة الانتقالية لـ"بريكست"

وصل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه اليوم السبت إلى العاصمة البريطانية "لندن" لبحث الأمور العالقة الخاصة بالتجارة في فترة ما بعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن بارنييه سيقوم خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي تجرى حاليا بمناقشة الأمور المختلف عليها مع نظيره البريطاني ديفيد فورست.

وقال بارنييه في اجتماع مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي قبل ذهابه إلى لندن "لسنا ببعيد عن لحظة التوصل لاتفاق أو عدم