

سيف اليزيد - سجلت ماليزيا اليوم السبت 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقاً لما ذكره المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله في بيان.

ونقلت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية، اليوم السبت، عن نور هشام عبد الله قوله إنه من بين الإصابات الجديدة 5 إصابات واردة من الخارج و1310، تم انتقالها محلياً، وأضاف أن هناك 11 ألفاً و508 حالات نشطة الآن في البلاد.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، جميعها في ولاية صباح، مما يرفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 354.

وتابع أنه تم الإعلان عن تعافي 1110 مرضى وخروجهم من المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد اليوم، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 51 ألفاً و314 شخصاً.





كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل 1315 حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.