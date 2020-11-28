تسرب غاز أدى إلى انفجار في مطعم بالرياض

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 1:35 مساءً

أعلن الدفاع المدني السعودي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار سببه تسرب غاز في أحد المطاعم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، : “باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين”.

وأشار الدفاع المدني السعودي إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.