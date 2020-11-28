لأول مرة بالعراق.. دوائر الدولة تعتمد على الجباية الالكترونية في تحصيل الاموال

اعلنت شركة العرب، السبت، عن اعتماد دوائر الدولة على الجباية الالكترونية في تحصيل الاموال، مبينة ان ذلك يعد هو الاول من نوعه بالعراق.

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "في حدث يعد الاول على مستوى العراق قام صندوق الاسكان العراقي التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات بالتعاقد مع شركة العرب للدفع الالكتروني المرخصة من البنك المركزي العراقي باطلاق العمل بنظام الجباية الالكتروني لمقترضي صندوق الاسكان العراقي تطبيقا لقرار مجلس الوزاراء المرقم 378 لسنة 2018 وتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي".

واضافت ان "ذلك سيعزز من واردات القطاع الحكومي وتقليلا للنفقات وتقليل الروتين"، ومن جانب اخر سيوفر للمواطنين امكانية تسديد فواتيرهم او اقساطهم على مدار 24 ساعة من خلال بطاقات الدفع الالكتروني والقنوات الالكترونية مثل تطبيق الهاتف النقال لصندوق الاسكان وتطبيق الهاتف لشركة العرب وايضا من خلال اجهزة الصراف الالي ومنافذ سحب الرواتب التابعين لشركة العرب".

واكدت ان "ذلك لا يحتاج الذهاب لمقرات صندوق الاسكان العراقي لتسديد الاقساط".

يذكر ان شركة العرب للدفع الالكتروني شركة عراقية تأسست سنة 2013 ومرخصة من قبل البنك المركزي العراقي للعمل كمزود لخدمات الدفع الالكتروني في العراق وقد عملت الشركة على مدار 7 السنوات على توفير وسائل الدفع الالكتروني الحديثة المعتمدة في العام.

وحصلت على شهادات عالمية في معايير الامان كما حصلت على رخصة عضو رئيسي من شركة ماستر كارد وفيزا العالميتين في مجال اصدار وتحصيل بطاقات الدفع الالكترني بكافة انواعها وحققت استثمارات كبيرة على مستوى البنى التحتية الرصينة والاستثمار بالموارد البشرية.

ووفرت نظام جباية الكتروني يعد من احدث الانظمة في هذا المجال ومطبق في عدة دول مما سيسهم في التحول نحو ثقافة الدفع الالكتروني وترك التعاملات النقدية.