2020-11-28 | 13:55
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في مباراة شهدت حالتي طرد، نجح فريق امانة بغداد في تحقيق فوز مثير ومهم على القوة الجوية بنتيجة 1-0 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن الاسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز.
ويدين فريق أبناء العاصمة في فوزه الى اللاعب جبار كريم، بعما سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.
حكم اللقاء زيد ثامر اشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبين من المباراة، الاولى كانت من نصيب لاعب بغداد سامويل إيكو في الدقيقة 45 اما الثانية فكانت من نصيب حارس الصقور محمد صالح في الدقيقة 48.
الخسارة ابقت الصقور في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما تنفس بغداد الصعداء ليجد نفسه في المركز الـ14 برصيد 6 نقاط.
وفي بقية النتائج، تعادل النجف مع نفط ميسان سلبياً من دون اهداف، فيما فاز المساوة على الكرخ بهدف نظيف، وفاز الزوراء على الحدود بهدفين لهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر جزائية تمنح الانتصار الثاني لبغداد وتهزم الصقور للمرة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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