شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 86501 حالة، بينها 285 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم ثمانية مرضى في حالة خطيرة.



واوضحت اللجنة الصحية الوطنية في بيان لها ، بان حالات الاصابة الجديدة جميعها وافدة من الخارج.

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