بعد قرار المحكمة.. تلميذة القنيطرة تستأنف الدراسة بمؤسسة “دون بوسكو” التي منعتها بسبب الحجاب

بعد 3 أيام من صدور قرار المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، استأنفت اليوم السبت، التلميذة سندس الدراسة في مؤسسة “دون بوسكو” التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة القنيطرة، والتي كانت قد منعتها من الولوج إلى مقرها بسبب ارتدائها الحجاب.

وأفادت بشرى والدة التلميذة سندس في حديث ل”اليوم 24″، بأن ابنتها استأنفت الدراسة في مؤسسة “دون بوسكو” بعد قرار المحكمة الذي جاء لصالحها، ضد المؤسسة الكاثوليكية التابعة للبعثة الفرنسية بالمدينة.

وكانت المحكمة الإبتدائية، قد أمرت في الحكم الاستعجالي الذي تقدمت به أسرة التلميذة، ضد مؤسسة كاثوليكية، “دون بوسكو” بالسماح لها باستئناف الدراسة لديها، وأقرت غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

كما اعتبرت المحكمة أن القانون الداخلي للمؤسسة الكاثوليكية بالقنيطرة، الذي ينص على رفض متابعة كل تلميذة لدراستها لديها بسبب ارتداء الحجاب، “غير دستوري وغير قانوني”.

وعد دفاع التلميذة في حديث سابق مع الموقع أن قرار المحكمة “منصف، فلا يمكن أن تحرم تلميذة من حقها في الدراسة”.

يشار إلى أن إحدى مدارس مدينة القنيطرة، كانت قد منعت، قبل أسابيع، التلميذة سندس، من الولوج إلى المدرسة، بسبب ارتدائها غطاء للرأس “فولار”، حيث تؤكد المدرسة المعنية أن القانون الداخلي للمؤسسة، يمنع وضع الحجاب ما جعل أسرة التلميذة تلجأ إلى القضاء الذي أنصفها.