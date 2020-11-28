شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا تخفف قيود كورونا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن إنه سيكون بإمكان الشعب الايرلندي الاستمتاع "ببعض الراحة" بعد أن قدم تضحيات أثناء الإغلاق.
وتخضع البلاد لإغلاق صارم استمر ستة أسابيع منذ أكتوبر الماضي، وشمل غلق جميع متاجر التجزئة والمنشآت الترفيهية غير الضرورية.
وتم منع الأشخاص من السفر لأكثر من خمسة كيلومترات بعيدا عن منازلهم، كما يعمل الموظفون غير الأساسين من المنزل.
والأسبوع المقبل، ستتم إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر يوم الثلاثاء إلى جانب جميع متاجر التجزئة، وسيتم إعادة فتح المطاعم الجمعة المقبلة. كما سيتم أيضا إعادة فتح المتاحف والمكتبات والمعارض الفنية.
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