شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تضرب شرق أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض أنحاء أستراليا اليوم السبت في ظل موجة حر ضربت شرقي البلاد. وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية صباح اليوم في المناطق الداخلية بولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وفيكتوريا وكذلك في ساوث أستراليا. وتعد هذه أول موجة من درجات الحرارة المرتفعة في هذا الموسم في شرق البلاد مع اقتراب أستراليا من الصيف.

كانت هذه تفاصيل خبر موجة حارة تضرب شرق أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.