"مقلي" تحت القصف.. وقادة تجراي يتحدثون عن هجوم للجيش الإثيوبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تلفزيون إقليم تجراي، السبت، عن تعرض مدينة مقلي عاصمة الإقليم لقصف عنيف من قبل قوات الجيش الإثيوبي.

ونقل التلفزيون عن حكومة إقليم تجراي بيانا يؤكد تعرض مقلي إلى قصف بالمدفعية والطائرات الحربية للجيش الإثيوبي.



وتعهدت قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي بالرد على ما عدته "عدوانا"، فيما لم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى.

في المقابل لم يصدر حتى الساعة أي تعليق يؤكد أو ينفي صحة ذلك من قبل الحكومة الإثيوبية الفيدرالية.

وبدأ الجيش الإثيوبي عملياته ضد حركة تحرير تجراي التي تعتبرها السلطات المركزية حركة تمرد، متهما قادتها بالمسؤولية عن هجوم دموي على وقع للجيش.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أمهل مسلحي الحركة 72 للاستسلام وانتهت تلك المهلة الأربعاء الماضي.

والتقى آبي أحمد أمس الجمعة مبعوثين من الاتحاد الأفريقي في مسعى لتجنب استمرار القتال، لكن على ما يبدو لم تكلل الخطوة بالنجاح.

ومنذ أيام يفرض الجيش الإثيوبي حصاره على عاصمة الإقليم، الذي تحدى البرلمان المركزي وأجرى انتخابات محلية رفضتها الحكومة المركزية.