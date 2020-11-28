شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض وفيات حوادث المرور برأس الخيمة بنسبة 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن شبكة طرق الإمارة سجلت انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50%، خلال 2020، مقارنة بـ2019، وتدنى المعدل النسبي للإصابات الناتجة عن الحوادث بنسبة 38%، من 1 يناير حتى 30 سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة: إن عوامل عدة تضافرت في تراجع نسبة وفيات الحوادث وإصاباتها، شملت برامج ومبادرات التوعية الأمنية، التي ينظمها فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة رأس الخيمة، في إطار الحملات المرورية، وتوزيع المطويات التوعوية، والتواصل مع الجمهور، عبر وسائل الإعلام لنشر الرسائل المرورية التوعوية، وفرض سلطة القانون، مشيداً بجهود شرطة رأس الخيمة الحثيثة، التي تعمل على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق، والحفاظ على حياة وسلامة مستخدمي الطرق.

وأكد العميد د.محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن حوادث الطرق والإصابات الناجمة عنها تعد من أخطر المشاكل، التي تواجه المجتمع، لاستنزافها قدراً كبيراً من الموارد البشرية، وتسببها في خسائر اقتصادية، وما تخلفه من آثار اجتماعية كبيرة، موضحا أن تلك الحوادث نتاج لمجموعة من الأسباب، أهمها السرعة الزائدة، وعدم تقدير مستخدمي الطريق للمسافات الآمنة، وعدم الالتزام بخط السير، ودخول المسار دون التأكد من خلوه، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وتخطي الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة بطيش وتهور، وانفجار الإطارات.