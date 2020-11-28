شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد بـ"القومي لحقوق الإنسان" على روح أبو سعدة أثناء دورة دعم العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم المجلس القومى لحقوق الإنسان الدورة الثانية من برنامجه لدعم قدرات العاملين في المجلس، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .

وقد أكد المجلس فى افتتاح الدورة التدريبية أن الحركة المصرية والعربية فقدت مناضلاً مخلصاً لقضايا حقوق الإنسان، طالماً تحمل هذا العبء طوال حياته .

وتستمر الدورة التدريبية الثانية لمدة خمسة أيام تركز فيها على تطوير فاعلية التعامل مع أصحاب الشكاوى، وذلك وفقاً لأساسيات حقوق الإنسان والالتزامات الدولية. ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد كافة أنشطته وفاعلياته بإجراءات احترازية مشددة.