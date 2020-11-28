شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تركيا.. النظام التركى يعتقل 54 معارضا فى إسطنبول ومناطق أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام التركي، يواصل جرائمه وانتهاكاته ضد المعارضين في أنقرة، حيث شنت الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة في 17 مقاطعة، 13 منها بمدينة إسطنبول، و4 مقاطعات بمدن أخرى، اعتقلت خلالها 54 شخصا.

تقارير صحفية معارضة في تركيا، أكدت أن الشرطة ألقت القبض على 54 شخصا، بزعم تواصلهم مع منظمة فتح الله جولن التي تعتبرها أنقرة إرهابية، واستهدفت حملة الاعتقالات عددا من الجنود والطلاب الملتحقين بالكليات العسكرية، وقد تم نقل احتجازهم بقسم شرطة إسطنبول بعد خضوعهم لفحوصات طبية.

وتتهم تركيا منظمة فتح الله جولن بالوقوف وراء حملة طويلة الأمد للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

وكان معهد الإحصاء التركي أعلن عن ارتفاع عدد المعتقلين بسجون تركيا إلى 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 %، في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018.