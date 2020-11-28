"استدرجها لاغتصابها".. صرخات الطفلة أنقذتها من الاعتداء الجنسي بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
حرر عامل بقرية طوخ الأقلام التابعة لمركز السنبلاوين، في الدقهلية، محضرًا اتهم فيه طالب باستدراج ابنته الطفلة ذات الـ7 أعوام أثناء عودتها من درس خصوصي، ومحاولته الاعتداء عليها جنسيًا.
تلقى اللواء رأفت عبدالفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين ، من "سامح إ. م"، 48 عامًا عامل، اتهم فيه "مصطفى ر.ع" 17 عامًا، طالب، باستدراج ابنته الطفلة أثناء عودتها من درس خصوصي بالقرية محل سكنهم، إلى أحد الشوارع الجانبية ومحاولته الاعتداء عليها جنسيًا، إلا أنها استغاثت ببعض الأهالي ما دفعه للفرار.
جرى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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