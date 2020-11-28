خامنئي عن مقتل فخري زادة: "نال مكافأته من الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إلى فتح تحقيق بمقتل العالم النووي البارز، محسن فخري زادة، وتقديم المنفذين والآمرين للقضاء، وطالب بمواصلة الجهود العلمنية التي بذلها هذا العالم.

وكتب خامنئي عبر صفحته على تويتر: "استشهد أحد أبز علماء بلدنا في المجالين النووي والدفاعي، الدكتور محسن فخري زادة، على يد مجموعة من المرتزقة، لقد ضحى بحياته في سبيل الله، عبر جهوده العلمية العظيمة، ومنزلة الشهادة الرفيعة مكافأته من الله".

ودعا المرشد الإيراني إلى فتح تحقيق في مقتل فخري زادة ومحاسبة المنفذين ومن يقف خلفهم وطالب بمواصلة "جهوده العلمية والتقنية" في المجالات التي كان ينشط بها كافة، حسب قوله.

وقدم خامنئي العزاء لعائلة العالم الإيراني، الذي قُتل بكمين استهدف سيارته الجمعة في إحدى ضواحي طهران، ولزملاه وتلامذته.