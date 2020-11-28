الرئيس الأرميني يتوجه إلى موسكو في زيارة خاصة

توجه الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان إلى موسكو، اليوم السبت، في زيارة خاص، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للرئيس الأرميني وفقا لموقع روسيا اليوم.
في روسيا"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة "غادر سركسيان يوم 28 نوفمبر في زيارة خاصة لموسكو، سيلتقي خلالها بأعضاء الجالية الأرمنية والهياكل المجتمعية العاملة
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماعات ستتم مناقشة العمليات حول ناغورني قره باغ والوضع الحالي في أرمينيا.
وفي مساء يوم 9 نوفمبر، اقتحم متظاهرون مقر الحكومة الأرمينية، في العاصمة العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مساء الاثنين، اتفاقا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ.
ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الاثنين الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.
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