البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي في مقديشو ويؤكد تضامنه مع الصومال

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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية الصومالية في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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