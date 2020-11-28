أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن من ركائز السياسة السعودية ونهجها القويم، الحرص على إعلاء قيم التسامح والعمل بها، ومد الجسور لنشرها عبر دوائر التعاون الدولي، ودعمها لكافة الجهود في هذا الاتجاه، ونبذ خطاب الكراهية التي تغذيها جماعات الإرهاب والعنف، وتيارات التطرف العرقي والقومي في العديد من الدول، وما يُعرف بظاهرة "الإسلام فوبيا".
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت، بعنوانمواقف حازمة إلى أن المملكة ترفض رفضا قاطعا المساس بالأديان تحت ذريعة حرية التعبير، أو محاولات ربط الإسلام بالإرهاب، وتواصل جهودها الكبيرة لدعم الحوار الحضاري العالمي وقيم التواصل والتسامح والتعايش المشترك، من خلال مبادراتها الرائدة ودعمها المستمر لتكريس هذه القيم على الأصعدة.
وكتبت "محاربة الإرهاب موقف مبدئي للمملكة؛ حيث تواصل جهودها في هذا الشأن بأعلى درجات الكفاءة؛ لتعزيز جهود العالم في معركته ضد هذه الآفة الخطيرة والتصدي لعناصرها وملاذاتها وداعميها، وهي أطراف باتت مكشوفة ومعلومة للعالم، وتتمثل في دول خارجة عن القوانين الدولية، والمثل الصارخ في ذلك هو النظام الإيراني ومن على شاكلته، وما يدور في فلكه من دول مارقة وميليشيات وجماعات إرهابية خارجة عن المعادلات الوطنية داخل بلادها، ومهمتها تدمير أوطان لصالح مشروع طهران التوسعي في المنطقة، واستهداف العديد من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر البلاد السعودية: المملكة تنبذ خطاب الكراهية من جماعات الإرهاب والعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.