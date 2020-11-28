روسيا تسجل 27100 إصابة و510 وفيات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 27100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7320 في موسكو مما يرفع العدد الكلي للإصابات هناك إلى مليونين و242633 حالة منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات رصد 510 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 39068.

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