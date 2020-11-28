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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق برنامج قيادات دبي والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة، بالاضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس، كما أعلن سموه عن إطلاق برنامج "قيادات دبي" لاعداد 50 من الكفاءات الحكومية.
وقال في حسابه الرسمي على "تويتر" " شهدت تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة .. بالاضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس .. إعداد أجيال جديدة من القيادات هو ضمان استدامة واستمرارية لمسيرتنا..
وأضاف " وأطلقت اليوم برنامج "قيادات دبي" لاعداد 50 من الكفاءات الحكومية ممن رشحها مدراء العموم في دوائر دبي ليكونوا مساعدين ونواباً لهم .. الهدف ضمان وجود قيادات مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة البناء بنفس الروح وبنفس الثقافة القيادية".
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