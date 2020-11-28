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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تطعيم أول دفعة من المتطوعين المسنين بلقاح مركز والان مع التفاصيل
السبت 28 نوفمبر 2020
أعلنت السلطات الروسية عن بدء اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، على المتطوعين المسنين.
وأكد ألكسندر ريجيكوف، مدير قسم الأمراض حيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز "فيكتور" الذي يتخذ من مدينة نوفوسيبيرسك مقرا له، أن أول دفعة من المتطوعين فوق سن 60 عاما تضم 25 شخصا قد تم تطعيمها باللقاح الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا" في 21 نوفمبر الجاري بحسب روسيا اليوم.
وأشار المسؤول إلى عدم ظهور أي أعراض سلبية ملموسة لدى المشاركين في الاختبارات حتى الآن.
وأعلنت الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) أمس عن إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية للقاح مركز "فيكتور".
وأصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره في موسكو.
وفيما توشك الاختبارات السريرية للقاحين على النهاية، أكد الكرملين أن السلطات الروسية تخطط لإطلاق حملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين مجانا وطوعا ضد كورونا، في نهاية العام الجاري.
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