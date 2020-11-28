شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 34 ألف إصابة بفيروس كورونا و514 وفاة والان مع التفاصيل

السبت 28 نوفمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة إنها سجلت 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 514 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و238 ألفا و350 إصابة، و171974 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

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