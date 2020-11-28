13 مليون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

السبت 28 نوفمبر 2020

أعلنت جامعة جونز هوبكنز يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة الـ13 مليونا بإصابات كورونا.



ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 13047202، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 264624​​​.

وأشارت بيانات الجامعة إلى تعافي أكثر من 4.8 ملايين شخص منذ بداية الجائحة من المرض.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات.