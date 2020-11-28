شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. خبير عسكري يشيد بقوات النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل

السبت 28 نوفمبر 2020 قال العميد صالح سالم صلاح أحمد إن النخبة الحضرمية لها دور فاعل وماثل علي الواقع في محاربة الارهلب فقد كانت حضرموت محتله بالارهاب الحوثي والاخواني والداعشي والقاعدي ومع تشكل التخبة بوقت قصير ورغم حداثتها تم طرد الاهارب من حضرموت.وشبوة.

وأضاف في تصريحات خاصة أن النخبة الحضرمية حققت نجاحات كبيرة فنخبة حضرموت وشبوة نخب وطنيه شريفه وصادقه في مكامحة الارهابو قوة نظاميه تضاهي بعض الجيوش في بعض الدول ولهذا فحزب الاصلاح يحاول علي تشويهها والتقليل من دورها والتشكيك منها ويعمل جاهدا علي تفكيكها كي يعيد ارهابه علي المنطقه فالتخبه الحضرميه والشوانيه هم نوات الجيش نظامي حقيقي.

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