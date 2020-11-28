شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وشدَّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان اليوم، على أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الصومال وشعبها في حربها على الإرهاب ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

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