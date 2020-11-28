تظاهرات ذي قار.. ارتفاع حصيلة قتلى صدامات الحبوبي الى سبعة أشخاص

افاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، الفيوم السبت، بارتفاع حصيلة صدامات تظاهرات ساحة الحبوبي الى سبعة قتلى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة قتلى صدامات تظاهرات الحبوبي في محافظة ذي قار ارتفعت الى سبعة اشخاص".

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