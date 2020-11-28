احباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل ومواد متنوعة في ميناء أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من جهاز المخابرات الوطني العراقي/ تفيد بوجود حاوية داخل الحرم الجمركي تحتوي بداخلها عجلات صالون دون الموديل عدد 2 ودراجة نارية ( شاطئية ) نوع هونداي ذات الاربعة عجلات ومواد احتياطية للعجلات معدة للتهريب".



واضافت، أنه "على الفور تم تشكيل لجنة من مديرية جمرك محطة بوابة البصرة وضابط جهاز المخابرات العراقي وشرطة الجمارك وضابط البحث والتحري/ هيئتنا، تم الكشف على الحاوية اعلاه وتاكدت صحة المعلومات الواردة وضبطها واحالتها الى مركز شرطة الجمارك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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