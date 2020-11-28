القبض على 'أرهابيين' أثنين من الداعمين لـ'داعش' في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لأنتمائهما لعصابات داعش الارهابية".



واضافت أن "عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمين محكم لهما في قرية السهيل ضمن قضاء داقوق بمحافظة كركوك ، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بتقديم الدعم اللوجستي والمواد الغذائية وأجهزة الإتصال الى احدى المفارز الإرهابية في وادي الشاي، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".

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