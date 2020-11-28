هجوم مسلح يستهدف الناشط ‫حسام العابدي‬ في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "هجوما مسلحا استهدف الناشط ‫حسام العابدي‬ في الديوانية يخلف اضرارا مادية فقط". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الاستهداف تم في قضاء الشامية ٣٠كم غربي المحافظة".

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