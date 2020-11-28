خليفة "مؤقت".. نائب الصادق المهدي يتسلم قيادة "الأمة" السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تولى اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر رئاسة حزب الأمة القومي بالسودان، خلفا للإمام الراحل الصادق المهدي.
وفي تصريحات إعلامية، قال برمة عقب تسلم مهامه إنه سيقود حزب الأمة إلى حين عقد المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد للحزب.
وأوضح أن ما تم يأتي في إطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيسه، لافتا إلى أن الإمام الصادق المهدي بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميا للقيام بدورها.
وشدد برمة ناصر على قوة ووحدة عضوية حزب الأمة، وتماسكها وتطبيقها لرؤية الراحل عبر المؤسسية، مشيرا إلى جديتهم في عقد المؤتمر العام للحزب قريبا.
وقال إنه سيتم أولا التأكيد على عقد المؤتمرات القاعدية، بدءا من الإداريات ثم المحليات ثم الولايات، قبل المؤتمر العام.
وكشف أن القيادي عبدالمحمود أبو سيخلف الراحل الصادق المهدي في إمامة طائفة الأنصار لحين عقد المؤتمر العام أيضا.
وتوفي الصادق المهدي عن عمر يناهز 85 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وتم تشييع الإمام، الجمعة، في جنازة مهيبة، وسط حالة من الحزن خيمت على المشهد السوداني لهذا الفقد الكبير.
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