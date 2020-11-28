الجابر: الإمارات نجحت في احتواء تداعيات جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت لجنة إدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة كوفيد19، اليوم السبت، اجتماعها الثاني برئاسة معالي د.سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبمشاركة سعادة عبيد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.



وقال معالي د. سلطان بن أحمد الجابر من خلال توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سيدي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أصبح لدينا اليوم لنا منهاج عملٍ وطنياً في كيفية التصدي لتداعيات جائحة كوفيد19. وحماية صحة وسلامة المجتمع، وبدء العمل بشكل استباقي استعداداً لمرحلة التعافي في مختلف القطاعات والتركيز على استكشاف الفرص المستقبلية وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأوضح د.الجابر أن الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتعاون مؤسساتها في احتواء تداعيات جائحة كوفيد19 من خلال الجاهزية العالية ونهجها الاستباقي، والذي نالت عليه إشادة وتقدير دوليين حتى أصبحت الإمارات نموذجاً ملهِماَ في مواجهة الأزمات الطارئة بما يرسخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم.

وتوجه بالشكر لجميع مجموعات العمل على جهودهم الكبيرة، منوهاً بمتابعة سعادة عبيد راشد الحصان الشامسي، وفريق عمله في تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى المخرجات وفقا للخطة الزمنية ونموذج حوكمة اللجنة.

وأشار د. الجابر إلى أن العمل مستمر لتحديد واعتماد المؤشرات الاستراتيجية والتفصيلية للقطاعات الحيوية التي تشمل المجتمع، والأمن، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والاقتصاد. وسيتم بعد ذلك وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات لتحقيق هذه المؤشرات ومستهدفاتها.