شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمتلك أدلة «ملموسة» حول تهريب تركيا أسلحة إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال الجيش الألماني الموجود ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي (إيريني) إنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب سفينة روزالين إيه التركية للشحن، أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية الأحد الماضي، وذلك وفق ما ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية.

وأوضحت المجلة أن البعثة الأوروبية رصدت صوراً بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة الليبي، مضيفة أن الصور تشير إلى أن الشحنات التي كانت على متن روزالين إيه في ميناء أمبارلي التركي نوفمبر الجاري، كانت مشبوهة، ما دفع قيادة بعثة إيريني لتفتيش السفينة في البحر المتوسط.

وذكرت دير شبيغل، نقلاً عن مصدر أمني ألماني، أن طاقم الفرقاطة هامبورغ، فتّش سفينة روزالين إيه التركية على مسافة 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن ألمانيا أخبرت تركيا بعملية التفتيش من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأضافت المجلة أن التحقيق توقف بعدما قدمت أنقرة احتجاجاً دبلوماسياً بعد 5 ساعات من التفتيش، لافتة إلى أن الجنود الألمان قد فتشوا عدداً قليلاً من مجموع 150 حاوية شحن ولم يعثروا على أسلحة. ولفتت دير شبيغل إلى أن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يرون أن ردود الفعل من أنقرة تشير إلى أن الشكوك حول الشحنة غير القانونية كانت صحيحة وأن بعثة الاتحاد كانت تراقب السفينة منذ وقت طويل.

يذكر أن قوات تابعة لعملية إيريني تقوم بتفتش السفن تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن حظر الأسلحة.