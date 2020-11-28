مصرع عامل سقط داخل ماكينة مصنع بلاستيك في كفر شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه داخل ماكينة مصنع بلاستيك بقرية كفر الشناوي، بمدينة كفر شكر في القليوبية، وجرى نقل إلى الجثة إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع "عبدالستار.ع.ع" مقيم بمنطقة جبل الطيور بمحافظة المنيا، 18 عامًا، عامل، إثر سقوطه داخل ماكينة مصنع بلاستيك.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.