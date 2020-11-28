مصادر: اختيار مصر كابيتال مستشارًا ماليًا لتوريق 3 مليارات جنيه لـ 3 شركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

كشفت مصادر أنه تم اختيار شركة مصر كابيتال الذراع الاستثماري لبنك مصر كمستشار مالي لعملية توريق بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا لـ 3 شركات تأجير تمويلي

وأضافت المصادر لمصراوي أن 3 شركات للتأجير التمويلي وهي التوفيق وكوربليس وشركة ثالثة لم يتم الإفصاح عنها وقع اختيارهم على شركة مصر كابيتال كمستشار مالي للصفقة بهدف التوافق مع تعليمات الرقابة المالية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر كابيتال خاطبت بنكي مصر والأهلي المصري للمشاركة في عملية توريق 3 شركات تأجير تمويلي، لكن لا يزال الأمر تحت الدراسة لتحديد مشاركتهم.

وتلجأ شركات التأجير التمويلي إلى عملية التوريق بهدف الموافقة مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بالنزول بدرجة الرافعة المالية، التي تعد عملية حسابية تعبر عن معدل الديون مقارنة بحقوق الملكية المتضمنة القروض طويلة الأجل.

وتعليمات هيئة الرقابة المالية للشركات ملزمة وتأتي بغرض التأكد من عدم توسع الشركات غير المصرفية في الاقتراض بأكثر من طاقاتها بما يعرضها للخطر.

وشركات التأجير التمويلي تعد الأكثر نموا على مستوى الشركات غير المصرفية في توفير تأجير معدات وآلات للشركات المختلفة للمساهمة في إتمام أعمالهم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.